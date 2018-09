Metrò di nuovo ko per un treno fermo, ressa alla stazione Brin. “Un’odissea per noi, ritardatari obbligati”

Genova. Aggiornamento ore 11. La situazione si è normalizzata intorno alle 10e30 quando la rete è stata totalmente ripristinata e l’afflusso di passeggeri è stato fatto defluire. Al momento la metropolitana – spiegano da Amt – funziona di nuovo a regime e nonostante il treno fermo ha comunque continuato a funzionare con la consueta frequenza, tranne per un quarto d’ora circa tra le 8e15 e le 8e30.

La scena è ancora una volta quasi grottesca. Decine di persone in fila, accalcati, in attesa di entrare nella stazione della metropolitana di Genova Brin, attaccate al proprio telefono cellulare per spiegare a capi e clienti che dovranno attenderli ancora un bel po’.

Un nuovo guasto alla linea del metrò ha scatenato il caos a Certosa, la gravità della situazione è ancora da valutare, ma il risultato è lo stesso di qualche giorno fa – quando un altro problema tecnico si era verificato – ovvero ressa, rabbia, impossibilità di spostamento.

Sì, perché la metro – al momento, e in determinate ore della giornata – è il solo mezzo pubblico utilizzabile per muoversi tra la Valpolcevera e il centro. In funzione – tra Brin e Di Negro – anche di notte, è una componente sempre più sfruttata, ma per questo sempre più fragile e soggetta a black out.

Al momento un treno è fermo sul binario in direzione del centro. Quindi si viaggia solo su un binario. Sul posto gli operatori di Amt stanno regolando i flussi di accesso e uscita.