Genova. Alta pressione in lieve attenuazione, ma ancora sufficiente da garantire un fine settimana abbastanza stabile e gradevole in Liguria. Lo spiegano i meteorologi di Limet.

Per lunedì invece probabile peggioramento ma dai connotati ancora incerti.

Per quanto riguarda la giornata di oggi si prevede cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, venti sostenuti da nord, temperature in calo sui versanti padani mentre in crescita sulla costa