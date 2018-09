Genova. Mattinata serena questa mattina in Liguria, ma una nuova fase instabile è dietro l’angolo secondo i previsori del Limet, il Centro meteo ligure. Dal pomeriggio probabile sviluppo di temporali tra val Bormida, Alpi marittime e cuneese con sconfinamenti nuvolosi verso le coste di savonese e genovese, dove non si escludono brevi sgocciolii. In serata rasserena quasi ovunque eccezion fatta per la costa tra Genova e Savona dove compariranno le prime nubi basse.

I venti saranno deboli meridionali al mattino, assenti al pomeriggio.

Mare generalmente poco mosso.

Le temperature sono stazionarie, sulla costa la minima va dai 19 ai 21 gradi, la massima tra i 25 e i 27. Nell’interno la minima tra 11 e 17 gradi (fondovalle), la massima tra 22 e 27.

Domani deciso peggioramento: i temporali interesseranno maggiormente l’area compresa tra Golfo Paradiso e Tigullio. Possibilità di accumuli elevati in queste aree tra tarda mattinata e primo pomeriggio