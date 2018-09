Genova. Ancora qualche raffica di tramontana, stamani, ma nelle prossime ore avremo una distensione dell’alta pressione su tutto il Mediterraneo, quindi anche su Genova e la Liguria, con una conseguente ripresa delle temperature. Sono le previsioni del centro meteo Limet.

Oggi, giovedì 27 settembre, cielo sereno o poco nuvoloso e bassi valori di umidità relativa. Venti moderati settentrionali sul genovesato centro occidentale al mattino. Blandi a regime i brezza ovunque dal pomeriggio. Mare poco mosso. Temperature in calo nei valori minimi, in aumento in quelli massimi eccezion fatta per il genovesato dove affluirà una corrente più fresca dalla pianura padana, chiamata “travaso”. Sulla costa la colonnina di mercurio viaggerà tra i 12 e i 25 gradi, nell’interno tra 1 e 20.

Domani, venerdì 28 settembre, sereno su tutta la regione. Venti a regime di brezza. Mare calmo. Temperature in aumento sensibile con punte massime sui 25-26 gradi.

Anche quella di sabato 29 sarà una giornata assolata ma con passaggio di velature