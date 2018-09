Genova. Condizioni anticicloniche persisteranno per gran parte della settimana. L’estate tende a non finire, almeno per ora, secondo le previsioni del centro meteo Limet. Possibile un peggioramento in parte del weekend, ma è presto per dirlo.

Oggi, martedì 18 settembre, al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione. Dalla tarda mattinata aumento dell’attività cumuliforme soprattutto lungo la fascia appenninica, dove non si esclude qualche rovescio anche a carattere temporalesco. Nuvolosità in graduale aumento anche lungo le coste, anche se il rischio pioggia sarà molto basso. Dal tardo pomeriggio ampie schiarite, ma da ovest in serata vi sarà un aumento delle velature. Venti di brezza, mare poco mosso. Temperature stazionarie, in leggero calo le minime. Saranno comprese tra i 16 e i 28 gradi sulla costa, tra i 10 e i 26 nell’interno.

Domani, mercoledì 19 settembre giornata prevalentemente stabile. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Qualche addensamento nuvoloso sulle zone interne, con possibili isolati piovaschi. Venti deboli e mare poco mosso. Temperature stazionarie.

Giovedì 20 qualche nube in transito in un contesto soleggiato, tuttalpiù velature sulla costa, poco nuvoloso nell’entroterra.