Genova. Velature al mattino su tutta la regione con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato.

Una domenica comunque senza pioggia con un clima tipicamente estivo. Le temperature tornano a salire: un anticipo di quello che potrebbe essere la prossima settimana, variabili permettendo.

Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme sui rilievi con rischio di qualche isolato temporale sulle Alpi Liguri, in attenuazione in serata, per il resto tempo asciutto e maggiormente soleggiato lungo la costa. Venti: Deboli da nord al mattino, blandi meridionali al pomeriggio. Mari: poco mosso