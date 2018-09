Mercato di Certosa penalizzato dal crollo del Morandi, sospesi per 6 mesi i canoni al Comune

Genova. La Giunta comunale, su proposta dell’Assessore al Commercio, Turismo ed Artigianato Paola Bordilli, ha approvato un provvedimento che permetterà agli operatori del Mercato Comunale di Certosa di differire per sei mesi la corresponsione dei canoni, con decorrenza dalla prima scadenza per il pagamento successiva all’evento.

Il provvedimento vuole rafforzare il sostegno alla zona di Certosa, coinvolta negli evidenti disagi e difficoltà causati dal crollo del Ponte Morandi, supportando e promuovendo le attività del tessuto economico con azioni finalizzate a mantenere in vita le attività economiche, considerata l’eccezionalità della situazione e alla luce della drastica diminuzione delle loro attività commerciali.

«Il crollo del ponte Morandi – dichiara l’assessore Paola Bordilli – ha causato un chiaro disagio per l’area di Certosa, per i residenti ma anche per le attività economiche. A seguito sia degli incontri avuti sul territorio con gli operatori sia delle loro esigenze, abbiamo deciso un atto concreto di sostegno con il differimento per sei mesi del termine di corresponsione dei canoni. Nel mentre l’amministrazione lavora per il rapido superamento dei disagi e delle difficoltà legate all’emergenza»