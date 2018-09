Maltempo, conclusa allerta gialla a Genova, resta in vigore fino alle 12 nelle vallate e nel Levante

Genova. Si è conclusa questa mattina alle 6, senza particolari problematiche, l’allerta meteo gialla per temporali emanata da Arpal, che ha coinvolto la ZONE B ed E (nel genovesato, lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno, ma anche valli Scrivia, D’Aveto e Val Trebbia). Resta, invece, in vigore, fino alle 12, l’allerta gialla nella ZONA C (Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla)

L’ingresso di un nucleo di aria fredda in discesa dalle Alpi ha, infatti, determinato un marcato aumento dell’instabilità con temporali sparsi, inzialmente di intensità debole o moderata, ma che sono diventati forti e più organizzati in serata con locali grandinate e forti raffiche di vento.

OGGI, SABATO 1 SETTEMBRE: Fino al mattino ancora alta probabilità di temporali forti su BCE con maggiore persistenza dei fenomeni sul genovesato. Venti rafficati da nord fino burrasca sull’imperiese, forti su genovese e savonese, con locali raffiche fino 70-90 km/h.

DOMANI, DOMENICA 2 SETTEMBRE: Residua instabilità con possibili isolati rovesci sparsi di debole intensità

CHE COSA SONO I TEMPORALI FORTI O ORGANIZZATI – I temporali forti sono caratterizzati da precipitazione localmente intensa o molto intensa, tipicamente originata da sistemi convettivi di ridotta estensione spaziale (celle convettive) che si sviluppano in un arco di tempo limitato, spesso di durata inferiore all’ora. I temporali organizzati sono sistemi di celle convettive che formano strutture precipitative più estese o durature del tipico temporale. Tipicamente i temporali sono accompagnati da fulminazioni, talvolta possono essere associati a grandinate e isolate raffiche di vento, più raramente da trombe d’aria. Tali fenomeni possono determinare criticità idrologiche per temporali gialle sui bacini piccoli e medi.