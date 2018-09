Magliette “Genova nel cuore”, ora si possono acquistare anche online

Genova. Un successo tale delle prime magliette messe in vendita, che è già stato attivato anche l’e-commerce. Le t-shirt “Genova nel cuore”, uguali a quelle indossate dai giocatori in occasione della giornata di campionato di calcio del 26 agosto scorso, continuano a essere a disposizione al prezzo di 10 euro negli uffici Iat del Comune di Genova in via Garibaldi, al Porto Antico, alla Stazione Marittima e in Aeroporto.

Tuttavia, per far fronte alle tante richieste che sono pervenute in questi giorni non solo dall’Italia, ma da tutto il mondo, il Comune di Genova ha deciso di aprire un eshop grazie alla collaborazione di pubblicarrello.com, azienda specializzata nella produzione di gadget e materiale tessile e nella vendita online.

Le magliette saranno disponibili per tutti a partire dalle taglie 3-4 anni fino alle XXL a questo link. All’interno dell’e-shop sono evidenziati tutti i dettagli per la spedizione e i tempi di consegna del prodotto. Il ricavato sarà devoluto alla gestione dell’emergenza che ha colpito la città.