M5S, Salvatore e De Ferrari a Bruxelles lanciano #endthecageage

Genova. Secondo giorno a Bruxelles per i consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle Liguria Alice Salvatore e Marco De Ferrari che, dopo aver visitato il Parlamento europeo e partecipato a incontri tematici, saranno coinvolti nell’iniziativa-evento, coordinata da Eleonora Evi, europarlamentare del MoVimento 5 Stelle, per promuovere la raccolta firme per #EndTheCageAge.

Nell’arco di un anno solare da settembre 2018 a settembre 2019 – si legge nella nota – dovranno essere raccolte almeno un milione di firme a livello europeo, di cui 150.000 in Italia. Quando si raggiungerà l’obiettivo, coinvolgendo almeno sette Stati membri, la Commissione Europea dovrà rispondere entro i tre mesi successivi.

“Da oggi per i prossimi 12 mesi anche il MoVimento 5 Stelle Liguria sarà in prima linea per sostenere questa importantissima iniziativa che ha l’obiettivo di porre fine all’allevamento intensivo in gabbia, da batteria, e far valere i diritti degli animali, in quanto esseri senzienti come riconosciuto ufficialmente nel Trattato di Lisbona all’interno delle Istituzioni”, dicono i consiglieri.