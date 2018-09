Lungobisagno Dalmazia, esploso tubo dell’acqua, coda in direzione mare

Genova. Viabilità modificata e parecchi disagi questa mattina in val Bisagno: un grosso tubo dell’acqua è esploso nella notte.

Il guasto in lungobisagno Dalmazia ha richiesto un restringimento della sede stradale percorsa dai veicoli. Per questo è stato istituito un senso unico alternato.

Si registrano lunghe code per raggiungere il centro città. Sul posto gli agenti della polizia municipale stanno cercando di far defluire il traffico. Non si sa ancora quanto tempo occorrerà per il ripristino delle due corsie.