Lunedì di nautico, il traffico regge ma in corso Europa un’auto perde olio e le code sono immediate

Genova. Questa mattina di lunedì, nonostante gli ulteriori rientri e gli arrivi dei visitatori al Salone Nautico, il traffico cittadino stava tutto sommato reggendo (se si eccettua il nodo di via Siffredi e la Valpolcevera). Tuttavia sull’asse di levante, tra Genova Nervi e il centro un banale problema ha provocato lunghe code.

Siamo in corso Europa dove poco dopo le 9 più o meno di fronte alla sede della Rai regionale un’auto privata ha perso olio. Sul posto la polizia municipale e i tecnici che hanno sparso seppiolite per mettere in sicurezza la carreggiata.

Il traffico non è bloccato ma è molto rallentato in direzione centro.