Luca Cupido si promette alla Pro Recco

Nuovo arrivo in casa Pro Recco che si è già assicurato le prestazioni di Luca Cupido, atleta italo-americano (nato a Santa Margherita, ma residente in California), che ha disputato l’ultima Olimpiade con la calottina della nazionale a stelle e strisce. “Mi metterò a disposizione di mister Rudic per la seconda parte di stagione – ha dichiarato Caputo che ha già giocato in A1 con Camogli – sono consapevole di essere l’ultimo arrivato, ma ho la volontà di fornire il mio contributo alla squadra che sia in Champions League o anche solo in allenamento”.

Residente da 5 anni in America, si sta per laureare nella prestigiosa università di Berkeley, l’incognita sta tutta nel futuro professionale in Usa che se non dovesse evolversi in maniera soddisfacente per il sammargheritese, significherebbe Recco: “Se nei prossimi mesi non riceverò un’offerta lavorativa interessante mi tufferò in questa nuova avventura sportiva con forti motivazioni: la Pro Recco è sempre stata la mia prima scelta, la voglia di confrontarmi con giocatori di livello è davvero tanta, con loro tutto diventa più semplice – afferma l’italo-americano – Negli Stati Uniti la Pro Recco è l’unica squadra europea conosciuta, bambini e ragazzi che magari neppure sanno dove si trovi la città ne indossano il costume: ha costruito un suo brand anche fuori dai confini europei”.

Per lui, nato nel 1995 gli idoli da bambino si trasformerebbero in compagni di squadra o maestri come Vujasinovic e lo stesso presidente Felugo, anche se al Settebello Cupido chiude la porta definitivamente: “Mister Udovicic mi ha lasciato la massima libertà di scelta, ma per quanto riguarda la nazionale ho sposato il progetto degli Stati Uniti per le prossime Olimpiadi e manterrò la parola data. Siamo un team giovane con giocatori che possono ricoprire più posizioni e la riduzione del roster a undici può essere un bene per il nostro tipo di gioco”.

Felice anche il presidente Maurizio Felugo: “Luca è un ragazzo del territorio e un ottimo pallanuotista, per questo vederlo con la calottina della Pro Recco ci rende doppiamente felici – aggiunge il presidente Felugo -. Un giovane che ha investito sullo studio compiendo una scelta in controtendenza che gli fa onore e dimostra la sua maturità: sfrutterà questo break post laurea per trascorrere un periodo a casa e si aggregherà al gruppo per tutta la seconda parte della stagione avendo la possibilità di giocare in Champions League”