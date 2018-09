Lo spettacolo dei fulmini sul mare, ecco l’autore della foto che da ieri sera è diventata virale

Genova. Si chiama Andrea Facco, ha 33 anni ed è un fotografo professionista (questo il suo studio). Perché un’immagine così, a meno che non capiti di essere incredibilmente fortunati, non la scatta chiunque.

Ieri sera Andrea si è appostato con il mare e i nuvoloni in bella vista e ha aspettato il momento giusto per riprendere, con qualche artificio tecnico, la tempesta di fulmini che stava scaricando al largo di Genova.

La sua foto è diventata, in poche ore, virale.

“Tra poco ne posterò una ancora più bella – dice – dove oltre ai fulmini è ben visibile anche la via lattea”. La tempesta di fulmini di ieri sera è stata molto particolare poiché, oltre all’intensa attività elettrica, si è sviluppata in un momento in cui, su Genova, la notte era serena.