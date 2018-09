L’ecommerce in liguria, dati, vantaggi e l’esempio di DMC Shop

L’ecommerce conquista la Liguria, e sempre più imprese decidono di puntare a questo canale di vendita per proporre la loro offerta a un maggiore bacino di potenziali clienti. A mettere in evidenza questo trend sono state diverse rilevazioni da parte di Istat e Confartigianato, che mostrano un dato piuttosto interessante: in Liguria oltre il 13% delle medie imprese decide di investire sul web (erano meno del 5% solo 6 anni fa). Un vero e proprio boom, insomma, che piazza la regione al quinto posto sulla classifica nazionale. Ma quali sono i vantaggi dell’e-commerce? Uno dei più importanti è sicuramente dato dalla possibilità, anche per chi opera in settori di nicchia, di raggiungere un numero molto grande di clienti. Lo dimostrano il fermento e l’attività di portali online specializzati in prodotti particolari,che decidono di puntare appositamente ad articoli difficili da reperire nei negozi tradizionali. Uno di questi è certamente DMCShop, rivenditore noto per proporre articoli innovativi per la casa e il tempo libero. Il web è la infatti vetrina ideale per chi cerca la novità, o il prodotto innovativo non ancora disponibile nel negozio fisico. Lo si evince anche dando un’occhiata ai reparti più popolari tra gli amanti dello shopping online: insieme ai tradizionali arredamento, turismo e moda, non si può ignorare la forte crescita degli acquisti di tecnologia e articoli per la casa, dalla smart home fino ai prodotti innovativi per la cucina e il tempo libero, settori sui quali DMC Shop ha saputo investire, ampliando il catalogo dedicato a questo tipo di offerta.

DMC Shop e i vantaggi dell’ecommerce per gli utenti

Per quanto riguarda gli utenti, i benefici dell’e-shopping sono i più diversi. Si parte dal prezzo, spesso inferiore a quello dei prodotti analoghi proposti dalla concorrenza ‘fisica’. Al contrario dei saldi dei negozi tradizionali, per esempio, non è raro che store online come DMC Shop propongano tutto l’anno una sezione dedicata alle offerte speciali e all’outlet. E non si tratta solo di prezzi convenienti: un altro punto di forza dell’ecommerce è la praticità con cui gli utenti possono comparare costi e caratteristiche di prodotti simili in maniera semplice e intuitiva, direttamente sul proprio PC. La presenza delle recensioni degli utenti all’interno delle pagine dei prodotti rappresenta un altro grande vantaggio per gli utenti. Come riportato dalla rivista specializzata Engage, l’85% dei consumatori sul web si fida delle recensioni online. Queste fanno sì che i potenziali acquirenti possano leggere le opinioni di chi ha già acquistato l’articolo direttamente sul sito dell’ecommerce. Si tratta di un servizio importante, utile per l’azienda e soprattutto apprezzato dall’utenza. Vantaggi che hanno portato DMCShop a includere nel loro portale una sezione dedicata alle opinioni e alle recensioni dei clienti.

Mobile e omnicanalità dello shopping online

Stando ai dati dell’Osservatorio sull’E-commerce, quasi il 40% degli acquisti online avviene oggi su dispositivi mobili, come smartphone e tablet. Una tendenza che porta molte attività a ottimizzare il proprio ecommerce per la visualizzazione su questo tipo di dispositivi. Sia per quanto riguarda la modalità d’acquisto che la promozione, l’Osservatorio evidenzia come l’omnicanalità dell’approccio alla vendita sia importantissima. Anche per questo motivo, DMC Shop ha puntato sull’online senza però ignorare i canali più tradizionali come la TV e la vendita via telefono.

La popolarità dell’ecommerce non è certamente un fenomeno ristretto alla sola Liguria. Se si guarda al più ampio contesto nazionale, sono più di 20 milioni i clienti online attivi, con un totale di 20 miliardi di euro di transazioni registrati nel solo 2016 (Dati Netcomm Forum 2017). Le previsioni parlano di un trend in forte crescita, che ha le carte in regola per dare un ottimo aiuto ai negozi italiani e liguri che vogliono aumentare il proprio fatturato puntando ad un canale di vendita in espansione, e migliorare ulteriormente l’esperienza di shopping per i clienti, con grandi possibilità di risparmio, recensioni, spedizioni rapide e servizi aggiuntivi.