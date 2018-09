Genova. Un flash mob ispirato al romanzo di Margaret Atwood, Il racconto dell’ancella, che ambientato in un futuro prossimo, affronta il tema della sottomissione della donna e dei vari mezzi che la politica impiega per asservire il corpo femminile e le sue funzioni riproduttive ai propri scopi.

Un’idea ambiziosa e riuscita quella delle attiviste di Non Una di Meno che questo pomeriggio sono partite da via Mascherona avvolte in mantelli rossi e silenziose hanno percorso i vicoli della città vecchia tirando fuori cartelli a difesa della libertà di scelta della donna in materia di aborto e non solo: “Quella che nel libro della Atwood sembrava una distonia – racconta Laura Guidetti di Non una di Meno – ora si arrivi tristemente alla realtà grazie al senatore Pillon che sembra che ci voglia proprio così”.

Tra i cartelli #pillonvirus e “meno Pillon più preservativi”.