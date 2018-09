Lavoro nero, il “tranello” delle esternalizzazioni. L’allarme dell’Ispettorato: irregolarità all’80%

Genova. “Esistono entità economiche, sotto forma di cooperative o di imprese tradizionali, che promuovono presso gli imprenditori un risparmio cospicuo sul costo del lavoro attraverso l’esternalizzazione. Un vantaggio economico che, spesso, corrisponde a un divario di retribuzione nei confronti del lavoratore, e queste sono condotte illecite che noi contrastiamo con forza”.

È un grido di allarme molto forte quello che arriva da Fabrizio Nativi, direttore dell’Ispettorato di Genova, che ha presentato i risultati della campagna di controlli eseguiti durante il periodo estivo (luglio-agosto) nella provincia di Genova con particolare attenzione ai pubblici esercizi ed al terziario oltre che al settore dell’edilizia.

“La Liguria ultimamente sta vivendo una maggiore fragilità del tessuto produttivo – spiega – che lascia spazio a situazioni di dumping contrattuale, basato sul risparmio del costo del lavoro, affidato a società esterne. La causa può essere la crisi ma anche, forse, una certa inconsapevolezza della irregolarità di tale condotta. Noi abbiamo come ruolo anche quello di informazione ma dobbiamo lottare contro un fenomeno che viene portato avanti anche attraverso forme di marketing abbsastanza convincenti”.

Per quello che riguarda i controlli, invece, nei mesi estivi, ci sono state oltre 250 ispezioni, che hanno portato ad accertare un’irregolarità vicina al 80%. Ben 85 i lavoratori in nero, di cui 6 clandestini e, quindi, privi di ogni tutela assistenziale e previdenziale e 28 i provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale. Gli lspettori del lavoro ed il Nucleo Carabinieri dell’ispettorato, hanno scoperto diversi casi eclatanti di aziende completamente sconosciute agli enti previdenziali ed assicurativi.

Tra i casi eclatanti un night club del ponente cittadino, costituitosi in forma di società cooperativa, impiegava ben 11 lavoratori senza un regolare contratto di lavoro e un altro locale notturno dove sano stati scovati 5 lavoratori in nero. A questi si aggiunge pizzeria d’asporto igestita da un soggetto extracomunitario clandestino sui territorio dello stato, che si avvaleva di 2 lavoratori non regolarizzati a norma di legge.

“Genova si colloca nella media – spiega Fabrizio Nativi, direttore dell’ispettorato di Genova – e le situazioni di maggiore irregolarità si riscontrano, sopratutto, nelle fasce di meno frequente controllo – spiega ovvero nelle fasce di lavoro notturne e nei giorni festivi” a preoccupare, però, sono i fenomeni di esternalizzazione, che hanno forti ricadute sui lavoratori.