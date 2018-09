Lavoro, Esselunga apre le selezioni per un Job Day. Partite le iscrizioni on line

Genova. Un Job Day per selezionare il personale per le prossime apertura in città. A organizzarlo Esselunga, che ha presentato il termine delle iscrizioni al 14 ottobre, mentre la selezione sarà il 16 novembre.

Un evento, quindi, a numero chiuso a cui potranno partecipare solamente gli iscritti: tra chi compilerà il form saranno selezionati solo i profili più adatti, che riceveranno le indicazioni del caso.

“Partecipando al Job Day – specifica l’azienda – i candidati convocati hanno la possibilità di conoscere l’organizzazione di Esselunga, scoprire i percorsi di crescita professionale all’interno dell’azienda e incontrare il team di selezione”.

Questo il link per arrivare al form on line per l’iscrizione alla selezione.