Lavoratori Terzo Valico, i sindacati chiedono tempi certi per la riassunzione

Genova. L’assemblea dei lavoratori del Terzo Valico al campo base di Trasta ha registrato l’avvio della procedura di licenziamento collettivo di 388 lavoratori, di cui 18 impiegati e 370 operai edili. Un atto dovuto nell’ambito dell’attuale normativa, che a copertura del 40% dell’opera prevede il passaggio dei lavoratori dal General Contractor Cociv alle aziende subentranti, in virtù dell’applicazione delle clausole sociali costruite con la stazione appaltante e inserite nei nuovi bandi con l’approvazione del nuovo codice degli appalti.

Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil Liguria esprimono soddisfazione per l’attivazione della clausola sociale prevista dai bandi di gara per tutti i dipendenti, come già peraltro già fatto coi 64 lavoratori di Cravasco, ma chiedono tempi certi per le riassunzioni.

I lavoratori in assemblea hanno voluto mandare un messaggio alle istituzioni: tempi celeri per l’aggiudicazione al nuovo soggetto, onde evitare stop dei cantieri e contenere il periodo di disoccupazione.