Genova. Domenica 16 settembre al palazzetto dello sport Lino Maragliano di Genova Prato si è svolta l’undicesima edizione del torneo “Mauro Capurro”, dedicato allo scomparso arbitro genovese e riservato alla categoria Under 16 femminile.

A questa manifestazione hanno partecipato sei società: Volare Volley – Volare Adolescere Rivanazzano Voghera – Serteco Volley School Genova – NSC Volley Imperia – SDB Volley Project Montelupo Firenze- Normac AVB Volley Genova.

Foto 2 di 2



Dopo una intensa mattinata dedicata ai due gironi di qualificazione, nel pomeriggio si sono svolte le finali. Quella per la vittoria al torneo si è disputata sul campo centrale e ha visto di fronte le padrone di casa della Normac AVB e le toscane del SDB Project Volley Montelupo: è stata una finale molto combattuta, come si vede dai punteggi dei tre set (20-25, 25-17, 25-23) vinta meritatamente dalle genovesi guidate da Vito Piziali; da sottolineare l’importanza di questa vittoria in quanto la SDB nella scorsa stagione si era aggiudicata il titolo regionale toscano e si era piazzata in decima posizione ai campionati italiani (a cui aveva partecipato anche la Normac AVB).

Questa la classifica finale:

Normac Avb volley Genova Sdb Volley project Montelupo Volare Adolescere Rivanazzano Serteco volley school Nsc volley Imperia Volare volley

Premiazione anche per le migliori giocatrici:

Miglior libero: Elena Villa (Normac AVB)

Miglior palleggio: Olivia Mannucci (SDB)

Miglior attaccante: Anna Saletti (SDB)

Miglior giocatrice: Gaia Campanella (Normac AVB)

Foto Normac Avb