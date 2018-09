Juniores di Secondo livello: la composizione dei tre gironi

Ceriale. Sono 46 le squadre iscritte al campionato Juniores di Secondo livello per la stagione 2018/19, tre in più rispetto alla scorsa annata. È stata comunque confermata la suddivisione in tre raggruppamenti.

Le formazioni della provincia di Genova sono 24, le savonesi 10, le spezzine 6, le imperiesi 6.

Vediamo la composizione dei tre gironi: uno ponentino con 16 squadre, uno genovese da 15, uno levantino e spezzino da 15.

Girone A: Alassio FC, Area Calcio Andora, Camporosso, Celle Ligure, Ceriale Progetto Calcio, Dianese e Golfo, Imperia “B”, Loanesi San Francesco “B”, Ospedaletti, Pietra Ligure, Quiliano & Valleggia, San Stevese, Speranza, Veloce, Ventimiglia, Villanovese.

Girone B: Bavari, Ca De Rissi San Gottardo, Campomorone Sant’Olcese, Don Bosco, Granarolo, Genovese Boccadasse, James, Little Club G. Mora, Mignanego, Nuova Oregina, Pieve Ligure, Praese, Sampierdarenese, Vallescrivia, Vallestura.

Girone C: Bogliasco, Calvarese, Casarza Ligure, Castelnovese, Colli Ortonovo, Genovese Boccadasse “B”, Golfo Paradiso, Levanto, Luni, Rivasamba, Ruentes, Rupinaro Sport, Santerenzina, Sori, Tarros Sarzanese.

Le squadre “B” sono da intendersi in classifica senza diritto alla promozione al campionato Juniores di Eccellenza ed alla partecipazione ai playoff.

L’inizio del campionato è previsto per sabato 29 settembre; l’ultima giornata verrà disputata sabato 11 maggio.