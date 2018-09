Italia in Comune, domenica la presentazione a Genova con il sindaco Pizzarotti

Genova. Domenica 23 Settembre presso l’”Auditorium Montale” del Teatro Carlo Felice di Genova, approda anche in Ligura Italia In Comune, il partito fondato questa primavera dal sindaco di Parma Federico Pizzarotti. Con lui ci saranno il Vice-Presidente Damiano Colletta Sindaco di Latina ed il Coordinatore Alessio Pascucci Sindaco di Cerveteri.

“Italia in Comune che, per semplificazione giornalistica viene spesso indicato come “Partito dei Sindaci” è in verità il partito dei cittadini legati al proprio territorio, dei cittadini che sono stanchi di ricevere risposte irrealizzabili ai propri problemi, dei cittadini che hanno capito che occorre tornare ad una politica che sappia amministrare lontano dalle logiche dettate dal consenso immediato – spiega la coordinatrice ligure Cristina Bicceri – una politica che non si rifugi negli slogan e neppure nelle ideologie e nelle autoreferenzialità che non comunicano più con le persone”.

La nuova formazione politica vuole lanciare una scommessa ambiziosa: “Colmare le distanze tra cittadini ed istituzioni e fornire una risposta nuova alle persone che non si sentono più rappresentate – dice ancora la coordinatrice – Lo faremo proponendo valori chiari, come la laicità, l’antitotalitarismo, l’europeismo, la tutela dell’ambiente e la valorizzazione della cultura, del lavoro e attraverso un programma ispirato ad ideali solidi e al contempo realizzabile”.