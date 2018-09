Invita una prostituta a casa, ma la picchia e la deruba

Genova. Aveva contattato una prostituta, invitandola a casa, per consumare una prestazione sessuale, ma aveva in mente altro. Fondamentale la formalizzazione della denuncia per arrivare all’identificazione dell’autore della rapina, un 31enne genovese.

Una volta arrivata nell’abitazione, la donna, 29 anni, è stata picchiata con calci e pugni e derubata di una banconota di 50 euro. Per lei lesioni giudicate guaribili in cinque giorni.

Dopo gli accertamenti sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile a denunciare il responsabile in stato di libertà.