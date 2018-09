Interruzione idrica in val Polcevera, Iren mette in sicurezza i tubi dopo il crollo del ponte Morandi

Genova. Un’interruzione idrica necessaria per la messa in sicurezza delle tubazioni interessate dal crollo del ponte Morandi è in programma giovedì 6 e venerdì 7 settembre. Lo comunica Iren Acqua. L’orario di sospensione della fornitura è stabilito dalle ore 8 alle 18 in entrambe le giornate.

Queste le vie interessate dall’interruzione del 6: via Fillak (solo lato Polcevera), via Certosa, via Gaz, via Campi (solo uno dei due tubi presenti), via Salinero.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori saranno posticipati al giorno successivo.

Venerdì 7 settembre sarà sospesa l’erogazione idrica alle utenze di via Porro, via Campi (solo uno dei due tubi presenti), via Argine Polcevera dal civ. 9 a salire, via Pietro Borsieri, via Carlo Questa (solo uno dei due tubi presenti). In caso di avverse condizioni meteo i lavori saranno posticipati a lunedì 10 settembre.

In fase di riapertura delle condotte, potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua potabile, che si risolveranno comunque in breve tempo.