Incidente in autostrada e in Valpolcevera in traffico è più paralizzato che mai

Genova. Un incidente all’altezza del casello di Genova Bolzaneto ha paralizzato, più del solito, il traffico in Valpolcevera, questa mattina.

L’incidente, la cui dinamica è ancora da chiarire, è avvenuto intorno alle 7, quando il traffico era già molto intenso, una persona, un motociclista, è rimasta ferita in modo grave (codice rosso, portata al San Martino) e la viabilità si è bloccata sia per chi proveniva da nord, sulla statale dei Giovi, sia per chi viaggiava in autostrada, in uscita al casello.

“Un’ora per percorrere due chilometri“, hanno raccontato alcuni pendolari. Intanto la Valpolcevera attende ancora che il Comune e tutti i soggetti competenti dispongano aggiustamenti all’organizzazione della viabilità: dalla ricalibrazione dei semafori alla creazione di nuovi parcheggi d’interscambio.

Mal comune zero gaudio. Altrove la situazione non è granché migliore. Forti rallentamenti già dalle prime ore della mattina nelle vie Merano, Soliman, Puccini, Albareto e Siffredi per i veicoli diretti verso il centro città.

In compenso, secondo quanto ci viene riportato dalla polizia locale, le direttrici di Borzoli non fanno rilevare inconvenienti e la via Guido Rossa e strada Aldo Moro sono scorrevoli senza rallentamenti.

Anche per oggi sono previste operazioni di asfaltatura nella via Targa in centro e nelle via San Giovanni Battista e p.za Consigliere a Sestri ponente. Dalle ore 07.15 circa, come sempre, il transito nella via Cornigliano, direzione levante, è stato interdetto al traffico privato.