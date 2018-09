Incidente in A7, diversi veicoli coinvolti: lunghe code in autostrada verso Genova

Genova. Un tamponamento tra veicoli ha causato un incidente tra diversi mezzi sull’autostrada A7 tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione Genova.

Almeno 4 i veicoli coinvolti ma si tratta di feriti lievi tutti trasportati in codice verde o giallo fanno sapere dal 118.

L’incidente tuttavia sta causando lunghe code in autostrada proprio nel tratto – in direzione Genova – dove non esiste una viabilità alternativa dal 14 agosto con il crollo di ponte Morandi.