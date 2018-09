Inchiesta sul crollo di ponte Morandi, la finanza consegna ai pm una lista di 60 nomi

Genova. A questo punto sono davvero in tanti a tremare, anche chi fino ad adesso era rimasto fuori dal registro degli indagati. Perché la guardia di finanza di Genova ha consegnato alla procura, che indaga sul crollo di ponte Morandi per disastro colposo, omicidio colposo plurimo e attentato alla sicurezza dei trasporti, un’informativa con una lista di 60 nomi su cui potrebbero ricadere responsabilità penali per il cedimento dei viadotto Polcevera, che ha causato la morte di 43 persone.

E’ quanto hanno predisposto gli uomini del primo gruppo della guardia di finanza, integrando un primo elenco di 25 persone, in una informativa inviata nelle ultime ore ai pm che indagano sul collasso del viadotto. Ai magistrati spetta ora il compito di un eventuale aggiornamento del registro degli indagati, nel quale inizialmente sono state iscritte 20 persone.

I nuovi nomi indicati dalle fiamme gialle nell’informativa alla Procura sono di dipendenti, tecnici o dirigenti di Autostrade, del Ministero dei trasporti e di Spea.

Si tratta – secondo l’analisi dei documenti e degli organigrammi aziendali condotta dai finanzieri – di quanti erano a conoscenza delle condizioni del ponte e di chi si occupò del progetto di retrofitting che

riguardava i lavori di rinforzo delle pila 9, quella crollata, e della 10.