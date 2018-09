Genova. Sono ancora da chiarire le cause di un incendio che ha coinvolto quattro autovetture in Via Pacinotti, nella zona della Fiumara, nel quartiere di Cornigliano a Genova.

L’allarme è arrivato intorno alle 2 e sul posto sono subito intervenute due squadre dei vigili del fuoco che hanno domato l’incendio.

Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta, necessaria per definire le cause del rogo, non si esclude l’origine dolosa.