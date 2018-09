Genova. A causa di un incendio in un appartamento di via Bertolotti, a Cornigliano (civico 6) è stato necessario chiudere la strada poco dopo le 17 per consentire ai vigili del fuoco di operare in sicurezza per lo spegnimento.

A prendere fuoco una stanza dell’abitazione. I pompieri sono riusciti a circoscrivere le fiamme.

Non ci sono stati feriti o intossicati.