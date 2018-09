Inaugurazione Salone nautico, rischio contestazioni per Toninelli: i ‘comitati di accoglienza’ si organizzano via whatsapp

Genova. La foto sorridente insieme a Bruno Vespa con in mano il plastico del ponte Morandi, la battuta sulla “revoca della concessione al barbiere”, ma anche le polemiche con le istituzioni locali sulla ricostruzione e sul decreto Genova.

Il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli in queste settimane non si è fatto troppo amare dai genovesi, con una città ancora spezzata in tre dopo la tragedia del 14 agosto. E la sua presenza all’inaugurazione del salone Nautico, che si terrà giovedì’ mattina, non passa inosservata. In questi giorni sono stati in tanti sui social a darsi appuntamento per dare il “benvenuto” al ministro. In particolare in queste ore i comitati di accoglienza si stanno organizzando attraverso due catene whatsapp. “Per Genova SUBITO fatti e non parole. Accogliamo Toninelli giovedì 20 Piazzale Kennedy alle 930! Fate girare!” recita la prima.

In una seconda catena viene invece spiegato che a Toninelli i genovesi vogliono comunicare le preoccupazioni e le istanze di un’intera comunità: “Giovedì mattina, per chi avesse tempo e voglia, potrebbe esserci l’opportunità, alle 9.30 all’apertura del salone nautico di poter comunicare col ministro Toninelli le nostre preoccupazioni riguardo le tempistiche sulla ricostruzione del ponte sul Polcevera – si legge su whatsapp- l’importanza di riempire di contenuti il decreto per Genova con la nomina del commissario alla ricostruzione e soprattutto l’avvio dei lavori. ps. Rida di meno e lavori di più. L’appuntamento è sul piazzale antistante la fiera di Genova”.