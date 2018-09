Ilva, Toti: “Bene l’accordo, ora aspettiamo la convocazione del governo per l’accordo del 2005”

Genova. Dopo l’accordo di questa mattina sulla vertenza Ilva, arrivano i primi commenti delle istituzioni locali.

“Positivo l’accordo siglato oggi su Ilva, adesso attendiamo a breve la convocazione da parte della Presidenza del Consiglio con tutte le parti firmatarie per ragionare insieme su come portare avanti l’intesa del 2005 che ha chiuso le aree a caldo e definire gli investimenti futuri”. Lo dice il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

“Dopo tanto tempo oggi finalmente si è arrivato ad un accordo importante su Ilva su cui come Regione Liguria in questi mesi ci siamo impegnati molto in un dialogo continuo con il Governo, facendo in modo che il negoziato tra tutte le parti potesse proseguire e cercando di mettere in campo un atteggiamento responsabile e pragmatico. Ora subito al tavolo per ripartire al più presto”.