Ilva, Di Maio al tavolo per verificare e aggiornare accordo di programma

Genova. E’ cominciato poco dopo le 15 il tavolo di verifica e aggiornamento sull’accordo di programma dell’Ilva di Cornigliano.

Al tavolo siedono il viceministro Luigi di Maio e tutti i firmatari dell’accordo di programma di Genova: il sindaco di Genova Marco Bucci, il governatore Giovanni Toti, i rappresentanti di società per Cornigliano, Anas, Confindustria, autorità portuale, sindacati oltre ai tre commissari dell’Ilva e al nuovo acquirente Arcelor Mittal.

Obiettivo del vertice, a pochi giorni dalla scadenza della cassa integrazione e dei lavori di pubblica utilità per circa 400 lavoratori su 1474 è quello di ribadire con numeri e fatti l’accordo di programma del 2005 che in cambio della chiusura degli impianti a caldo prevedeva la garanzia occupazionale e di reddito per tutti i lavoratori.