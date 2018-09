Rapallo. Vittoria per la Lega navale di Rapallo ai campionati italiani di pesca sportiva – traina costiera, svoltisi a Pescara nello scorso weekend: con loro sul podio anche il Circolo pescatori dilettanti di Rapallo e il Tune club Riviera dei fiori di Savona.

Un podio tutto ligure quello dei campionati italiani, andati in scena nello specchio d’acqua pescarese tra il porto turistico della città e Montesilvano; l’Abruzzo ha ospitato la competizione per la seconda volta. Trentacinque gli equipaggi in gara, per un totale di 180 partecipanti, tra equipaggi, skipper, giudici e rappresentanti federali: le gare, infatti, si sono svolte sotto l’egida della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee.

La gara è stata anche occasione di beneficenza: l’intero pescato è stato donato alla Caritas di Pescara e ha costituito parte del menù della mensa di san Francesco. Il “bottino” era costituito soprattutto da tonnetti alletterati, palamite, lampughe, sgombri e sugarelli.

I campioni tricolori rappresenteranno l’Italia ai campionati mondiali di categoria che si svolgeranno nel 2019, portando Rapallo e la Liguria sul palcoscenico mondiale.