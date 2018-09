Il traffico dopo il crollo del Morandi, a Cornigliano si cambia ancora: Guido Rossa per forza solo nelle ore di punta

Genova. Forse il tempo incerto del fine settimana ha attutito il colpo di una domenica che avrebbe dovuto essere da bollino rosso, sul fronte dei rientri e del controesodo, ma il traffico genovese – costantemente alla prova dopo il crollo del ponte Morandi – teme maggiormente il lunedì. Questo 3 settembre rappresenta una prima fase del ritorno al lavoro per i genovesi. La seconda, ancora più temuta, sarà quella della riapertura delle scuole.

Cosa cambia. Ancora. Da domani a Cornigliano l’obbligo di svolta sulla strada a mare Guido Rossa per chi proviene da levante e viaggia verso il centro sarà attivo solo nelle fasce orarie dalle 7 alle 10 e dalla 16 alle 20, le ore di punta. Sempre nel nodo di Cornigliano resta in vigore il giro lungo via Hermada e Albareto per chi esce dall’autostrada al casello di Genova Aeroporto.

Sempre da lunedì e sempre a Cornigliano attenzione per l’inversione di marcia in via Bertolotti, che sarà percorribile solo in direzione del ponente.

Al lavoro anche per rendere via Sampierdarena una strada a due corsie in direzione del levante, quindi del centro. Per fare questo saranno sacrificati e spostati altrove alcuni parcheggi auto. In lungomare Canepa proseguono i cantieri h24 (con tanto di illuminazione notturna e gazebo in caso di pioggia) per ultimare la strada il prima possibile. Fermo al 15 settembre il giorno della possibile apertura della viabilità portuale per i mezzi pesanti, la cosiddetta Strada del papa, lungo le aree Ilva.