Il registro amministrativo delle famiglie è realtà, Pd: “a Genova famiglie di serie A e di serie B”

Genova. Da oggi è attivo il registro amministrativo delle famiglie. Nonostante un lunghissimo elenco di emendamenti portati dall’opposizione, la proposta di deliberazione presentata dai consiglieri Mario Mascia (Forza Italia), Lorella Fontana (Lega Salvini Premier), Stefano Costa (Vince Genova), Alberto Campanella (Fratelli d’Italia), Francesco De Benedictis (Noi con l’Italia), la proposta è stata approvata dal consiglio comunale ieri in tarda serata, dopo le 23.

Nella delibera viene specificato che la creazione del registro non intende configurare alcuna irragionevole disparità di trattamento rispetto alle altre formazioni sociali previste e tutelate dalla normativa (unioni civili, convivenze di fatto e anagrafiche), alle quali si intendono automaticamente estesi i benefici e le agevolazioni nella fruizione dei servizi in ipotesi attribuiti da atti e disposizioni dell’amministrazione comunale ai componenti dei nuclei iscritti al registro. Non si capisce bene dunque perché è stato così urgente l’approvazione della delibera per creare questo documento senza audire sindacati e associazioni, se non per questioni (anche statistiche) legate all’Isee, visto che l’iscrizione al registro viene effettuata a richiesta e avviene d’ufficio solo per i nuclei famigliari di cui è stata presentata la Dsu, dichiarazione sostitutiva unica, ai fini del calcolo dell’Isee per l’accesso a prestazioni sociali agevolate.

Per nucleo famigliare si intende però solo una coppia di sesso diverso, sposata, con figli conviventi.

“Nonostante i nostri 51 emendamenti e una maratona oratoria per illustrarli senza sosta durata circa 4 ore, il consiglio comunale alle ore 23 ha approvato l’istituzione del Registro delle famiglie, cui potranno iscriversi solo le coppie sposate – scrive sul proprio profilo Facebook Alessandro Terrile, consigliere del Pd, primo firmatario degli emendamenti -una delibera che non ha senso, che non ha eguali in Italia, della quale neppure i firmatari sono riusciti a spiegare gli obiettivi e le finalità. Una delibera portata in aula con procedura d’urgenza, senza ascoltare i tanti soggetti associativi che avrebbero proposto modifiche e miglioramenti. Resta il fatto che il Comune di Genova attiverà il nuovo Registro cui non potranno accedere coppie di fatto, conviventi, divorziati e tutte le altre formazioni sociali diverse dalla famiglia fondata sul matrimonio”.