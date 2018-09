Genova. Ecco la situazione meteo secondo Limet, il centro meteo ligure: Transita un fronte sull Europa centro orientale che avrà il merito di abbassare la temperatura a partire da lunedi.

Previsioni valide per: domenica 23 settembre 2018

Cielo e Fenomeni: Al mattino poco nuvoloso nelle zone interne e sul Levante ligure, nubi basse si addenseranmo su imperiese, savonese e genovese occidentale. Dal pomeriggio estensione della nuvolosita verso est con possibilita di piovaschi in serata.

Venti: Settentrionali al primo mattino sul ponente ma in rapida rotazione da sud in mattinata. Mari: Generalmente poco mossi Temperature: In calo nei valori massimi lungo la costa, ma umidità in aumento.

Previsioni valide per: lunedì 24 settembre 2018

Cielo e Fenomeni: Nubi sparse con qualche piovasco in mattinata. Dal pomeriggio schiarite in rapida estensione a tutto il territorio con cielo sereno entro sera.

Venti: Meeidionali al mattino. Forti da nord in serata Mari: Poco mossi Temperature: Calo in serata a partire dalle aree interne

Tendenza per: martedì 25 settembre 2018

Cielo e Fenomeni: Affluisce aria fredda dai balcani. Cielo sereno e temperature in forte calo soprattutto nelle aree interne.