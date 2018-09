Il “cabezazo” di Cenname regala il passaggio del turno allo Sciarborasca, ai danni del Cogoleto

Cogoleto. E’ stata una bella serata di sport e solidarietà quella che ha fatto da cornice al derby di Coppa Liguria tra Sciarborasca e Cogoleto, vinto dai primi, per 1-0.

Il primo applauso va alle tantissime persone, che hanno riempito la tribuna del “Maggio”, ricca di tifo, coreografie e sostegno per entrambe le squadre.

L’incasso, proveniente dalle tante offerte libere, verrà devoluto alle famiglie della tragedia del ponte Morandi.

La partita è stata, come in ogni derby che si rispetti, bella, intensa, in quanto le due compagini non si sono risparmiate, lottando su ogni palla.

Lo Sciarborasca di mister Berogno ha giocato un primo tempo ad alti livelli di gioco e intensità agonistica, andando a prendere molto “alto” il Cogoleto, costretto alla difensiva.

Ci ha pensato Cenname, con un gran “cabezazo”, a mettere la palla in rete, finalizzando il cross, arrivato dalla fascia sinistra, di Parodi.

Nella seconda frazione, il gioco è stato equilibrato, il Cogoleto ha sfiorato il pareggio con Craviotto (la cui conclusione è stata deviata sulla traversa da Vallarino) e Perrone, su punizione ha impegnato severamente il portiere Vallarino, ma anche lo Sciarborasca ha avuto un paio di occasioni con Cenname e Degl’Innocenti, la cui conclusione dopo essere stata deviata sul palo da Mancuso, non ha oltrepassato la linea di porta.

Lo Sciarborasca festeggia, meritatamente, il passaggio del turno in Coppa Liguria, vincendo entrambe le partite del girone eliminatorio.

Nel prossimo week end, Sciarborasca e Cogoleto esordiranno nei rispettivi campionati di Prima Categoria.

A fine gara, abbiamo raccolto il commento di un raggiante mister Berogno: “Abbiamo giocato un ottimo primo tempo che meritavamo di chiudere sl doppio vantaggio – afferma il mister – abbiamo sofferto ad inizio ripresa, per poi riprenderci sul finale, nonostante l’inferiorità numerica, causata dal doppio cartellino, che ha mandato Patrone sotto la doccia. Il passaggio del turno era un obiettivo che ci eravamo prefissati , venendo a capo di due compagini come Speranza e Cogoleto, che vivranno, a mio parere una stagione da protagonisti nei loro campionati”.

“Siamo felici per avere vinto un vero e proprio derby e insieme a tutti i ragazzi, veri protagonisti della serata, lo dedichiamo alla società e al nostro giocatore Bruzzese, ancora ricoverato in ospedale”.