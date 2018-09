Genova. Andiamo al rifugio Sherwood in Val Bisagno. “I cani che presentiamo oggi sono Malik e Derrik. Ci teniamo molto a farveli conoscere in quanto noi volontarie non ci spieghiamo come due cagnolini così dolci siano ancora in rifugio e non abbiano trovato ancora una casa!” dicono i volontari della struttura.

Sono due cuccioli di circa 11 mesi, futura taglia media. La loro storia è la storia che spesso ci troviamo a raccontare, quella di cani che arrivano dal Sud, in particolare loro da Palermo, sono un probabile abbandono da parte di pastore o contadino. Sono stati trovati vaganti si è deciso di portarli a Genova per dargli un’opportunità in più per trovare casa. Per essere così giovani sono molto tranquilli, amano farsi coccolare e vanno d’accordo con tutti. La loro caratteristica più peculiare è il loro pelo, soffice e riccio, sembrano proprio delle pecorelle! Non è facile descrivere a parole la loro dolcezza quindi il nostro consiglio è di venirli a trovare in rifugio, siamo sicuri che vi innamorerete di loro!

Foto 2 di 2



Malik quello dal morbidissimo pelo bianco è inizialmente più timido ma con un poco di tempo e dolcezza si riesce a vincere la sua iniziale diffidenza e a godersi tutto l’amore che ha da donare.

Derrik invece dal manto fulvo è più sfrontato e giocherellone sia con le persone che con gli altri cani del rifugio, noi lo definiamo un tipo sveglio! Molto dinamico e dolcissimo.

Ora che sapete la loro storia non vi resta che venire in rifugio a conoscerli di persona!

Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento, chiamate il numero 349 71 82 222; vi aspettiamo presso il Rifugio Sherwood – NoiRandagi Onlus, Via Bavari 37 R. Mail: info@noirandagi.it