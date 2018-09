Giardini Luzzati, M.u.r.a. “limited edition”: il festival del centro storico torna ma con polemica

Genova. Il quarto appuntamento di M.U.R.A vede quest’anno un sottotitolo speciale, Limited edition, in quanto è caratterizzato della mancanza di fondi e sostegni economici da parte di amministrazioni, enti e associazioni di categoria, e per questo si svolgerà in forma limitata ed esclusivamente nell’area dei Giardini Luzzati – Spazio Comune, grazie all’impegno e alla tenacia degli enti fondatori: Associazione il Ce.Sto, Giardini Luzzati e Sarabanda Associazione.

L’intera programmazione sarà infatti, promossa e sostenuta dagli organizzatori, dagli artisti e dalle associazioni che hanno scelto di parteciparvi spontaneamente con entusiasmo e voglia di esserci, per Genova e il centro storico, per far sì che la manifestazione nata nel 2015 non smetta di esistere.

Venerdì 3 Agosto 2018 si è aperta la tradizionale call per artisti (singoli, collettivi, compagnie) e associazioni per partecipare alla manifestazione nelle tre aree disciplinari: Musica, Circo e Teatro di Strada, Danza e Arti Performative. Non prevedendo il gettone di presenza, quest’anno, per le motivazioni sopra spiegate tutti coloro che si sono candidati hanno fortemente creduto nel progetto. Tutti quelli che vorranno spontaneamente partecipare a M.U.R.A. potranno esibirsi come busker “a cappello” nelle aree circostanti (tra Piazza Sarzano, Stradone Sant’Agostino, San Donato, Erbe e limitrofi, come da regolamento comunale.

PROGRAMMA MURA 2018

VENERDì 28 SETTEMBRE:

dalle h. 16:45 alle 18:00: Open day Rugby Scuola ORSI Province dell’Ovest al Campetto E. Galeano

h 18:00 Esibizioni musicali busker: Manuela Pellegatta e Fabio Speranza G. Luzzati.

h 21:00 Concerto “Giua in trio” Live su palco esterno.

SABATO 29 SETTEMBRE:

h 14:00 Esposizione “Librida” con artisti all’opera sotto i portici dei Giardini Luzzati.

h 14:00 Open Day di Danza a cura dell’Associazione Libera – Mente in Piazzetta Ninfeo nella loro sede associativa e dintorni.

h 15:00 Letture per bambini a cura di “SPA Politiche di Donne e Usciamo dal silenzio”

h 16:00 Laboratorio di circo a cura di Ass.Sarabanda e Ge.AC Scuola di Circo gratuiti per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni (Giardini Luzzati/Slargo Pescatori di Lampedusa)

h 16:00 “Le lezioni dei Giardini. Sarzano e dintroni: una bella periferia nel cuore di Genova” a cura di Enjoy Genova. Partenza dall’Area Archeologica.

h 17:00 Inaugurazione progetto KERAMOTION: Ceramica + Cinema di animazione in Area Archeologica. https://www.facebook.com/events/272789656690998/

h 18:00 Acroincastro performance in piazza G. Luzzati

h 19:30 Esibizioni musicali busker: Più di due in piazza G. Luzzati

h 21:00 Live dei Sherwood on the Beach dentro al Circolo.

DOMENICA 30 SETTEMBRE:

h 13:30 Aperipranzo con Dj Set di Juri G Superstar aka Juri lo svizzero.

h 14:00 Esposizione “Librida” con artisti all’opera sotto i portici dei Giardini Luzzati.

h 16:00 Calcio Freestyle a cura di ASD Live FreeStyle al campetto E. Galeano.

h 16:00 Esibizione di danza del ventre a cura di Francesca Alexandra in piazza G. Luzzati.

h 17:00 Fabio Bonelli e Ciro Parisi Performance in Area archeologica.

h 19:00 Esibizioni musicali busker: Clemente Duo in piazza G. Luzzati

h 21:00 Charlas Especial: Presentazione del libro di Antonio Slavich “All’ombra dei Ciliegi giapponesi”, a cura di Quarto Pianeta – Insieme. Interverranno Adriano Sofri, Peppe Dell’Acqua e Natale Calderano.

In occasione di MURA sarà possibile acquistare €10,00 le magliette ideate e prodotte dagli sfollati del Comitato Ponte Morandi. L’intero ricavato sarà devoluto a loro e alle famiglie della Val Polcevera. #quellidelpontemorandi.

LINK UTILI: www.muragenova.it; https://www.facebook.com/MURAmovimentoUrbano