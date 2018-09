Genova piazza la doppietta sul podio del Campionato Hansa 303

La scorsa settimana il capoluogo ligure è stato teatro del Campionato Italiano Hansa 303 (destinato ai diversamente abili) organizzato dalla Lega Navale Italiana – Sezione Genova Sestri su delega della Federazione Italiana Vela ed in collaborazione con la Classe Italia Hansa 303.

Oltre 30 gli equipaggi giunti da tutta Italia. Oltre alla Liguria infatti erano presenti Lombardia, Abruzzo, Lazio, Toscana, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Campania e Puglia.

Il presidente Marco Rossato, impegnato nel giro d’Italia a vela in solitario a bordo di un Trimarano per rilevare e verificare l’accessibilità dei porti italiani, ha sin da subito apprezzato l’impegno organizzativo dello staff della LNI di Genova e del suo presidente prof. Antonio Bitti che ha fortemente voluto che la manifestazione programmata non fosse rinviata nonostante le problematiche di circolazione dovute al crollo del ponte Morandi, creando un vero e proprio village all’interno della sezione evitando così al massimo gli spostamenti dei numerosi atleti diversamente abili giunti a Genova per l’occasione.

Le regate si sono tenute nello specchio acqueo prospiciente il Lungomare di Genova Pegli e sono iniziate nelle giornate di venerdì e sabato; per concludersi poi nella giornata odierna, seguite dalla premiazione finale.

La classifica finale del Campionato Italiano Hansa 303 vede al primo posto l’equipaggio formato dal duo Cocconi/Ghio (LNI Genova Sestri Ponente) che si aggiudica quindi la medaglia d’oro seguiti al secondo posto da Pardo e Luca Palmeri (LNI Monfalcone), argento e al terzo dalla coppia Aytano/Puppo (LNI Genova Sestri Ponente), bronzo.

Presente anche il consigliere federale Fabio Colella presente a Genova che ha commentato così l’esclusione della vela ai Paralympic Games di Parigi 2024: “Certo vi è forte delusione per la scelta. Non posso negarlo, la FIV ha lavorato dall’inizio di questo quadriennio con l’obiettivo Paralimpico nella mente e i risultati dei nostri atleti a livello internazionale non sono mancati . Ho avuto la fortuna di seguire per la Federazione Italiana Vela tutte le iniziative che si svolgono nel nostro paese e constatare la gioia di andare per mare e affrontare le sfide. Ovviamente aspettatevi novità da parte della FIV per questo mondo che sapremo rimodulare con l’aiuto del CIP e del suo Presidente Pancalli.”