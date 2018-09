Genova, carabinieri arrestano due spacciatori

Genova. Due arresti per spaccio ieri pomeriggio nella zona del centro storico da parte dei carabinieri della stazione di Genova Maddalena e della compagnia di intervento operativo di Firenze.

Protagonisti due cittadini nigeriani, entrambi pregiudicati e disoccupati.

Il primo, un 21 enne residente a Imperia, dopo aver ceduto 2 grammi di marijuana, in cambio di 10 euro a un 57 enne pregiudicato genovese in piazza Don Gallo, ha opposto resistenza all’atto di essere bloccato dai militari, ferendoli; inoltre il giovane sottoposto a perquisizione veniva trovato in possesso di ulteriori circa 10 grammi di marijuana e della somma in denaro di 10 euro. Lo stesso dovrà rispondere anche per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il secondo, un 22 enne risultato essere senza fissa dimora, veniva sorpreso in vico del Campo mentre cedeva 2,5 grammi, sempre di marijuana, in cambio di 5 euro, a un pregiudicato marocchino. Tutta la droga e il denaro venivano sequestrati e i due stranieri ristretti in attesa del rito per direttissima di oggi.