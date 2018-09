Genova Calcio, Edoardo Massara: “L’organizzazione di gioco e la qualità, hanno fatto la differenza”.

Genova. La Genova Calcio inizia a spron battuto il campionato di Eccellenza, riflando quattro reti all’Alassio.

EdoardoMassara analizza, ai microfoni di Ge24, la quaterna rifilata alle vespe alassine: “Dopo un loro buon inizio di partita, culminato con un palo colpito da Gerardi, abbiamo trovato il bandolo della matassa, soprattutto a centrocampo, dove, rispetto alle gare di precampionato e di Coppa Italia, siamo stati più organizzati e la nostra qualità ci ha permesso di andare a rete più di una volta, grazie alla doppietta di Ilardo e i goal di De Martini e Buono”.

“Siamo contenti perchè la vittoria è arrivata al termine di un’ottima prestazione – conclude Massara – era importante partire bene, per riscattare la Coppa Italia, giocata sotto tono e per dare un segnale importante a noi stessi ed al campionato, anche in vista delle due trasferte consecutive (ndr, Albenga e Cairese) che ci attendono“.