Genoa-Bologna, lo striscione dei dipendenti Qui! Group: “Non lasciateci soli”

Genova. Uno striscione per ricordare la drammatica situazione dei dipendenti Qui!Group dopo che il tribunale ha decretato il fallimento dell’azienda è stato appeso questo pomeriggio nei distinti dello stadio Luigi Ferraris prima dell’inizio del match Genoa Bologna.

“Noi siamo Qui!. Non lasciateci soli”. Seicento dipendenti di cui trecento a Genova e duecento interessati direttamente dal fallimento della principale delle tre società del gruppo.

Martedì 18 settembre i sindacati saranno in Regione in via Fieschi in attesa del tavolo convocato al Mise per il prossimo 20 settembre.