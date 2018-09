Gaslini, le moto di Vanni Oddera, la chitarra di Eaton e le “onde” di Rossato tra i pazienti dell’ospedale

Genova. Giorni vivaci tra le corsie dell’ospedale Gaslini di Genova. Alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della musica andranno a trovare i piccoli pazienti.

Prosegue la generosa collaborazione tra l’Istituto Giannina Gaslini e il motociclista Vanni Oddera che sabato 22 dalle ore 14.30 tornerà a donare emozioni e divertimento ai bambini ricoverati in Ematologia e Oncologia dell’ospedale pediatrico genovese con una sorpresa: porterà con sé l’amico chitarrista Marcus Eaton.

Lunedì 24 alle ore 10.50 l’Aula Magna del Gaslini ospiterà lo skipper paraplegico Marco Rossato con l’inseparabile amico a quattro zampe Muttley, per raccontare la sua storia ai piccoli pazienti dell’ospedale. Una storia esemplare ricca di speranza: il suo viaggio in solitaria è per tutti i più piccoli una prova di determinazione, impegno e ottimismo.