Fuorisalone, da venerdì a domenica al porto antico “Cucina Liguria”, il meglio della tavola del territorio

Genova. Inaugura domani alle 16 la seconda edizione di Cucina Liguria, l’evento organizzato da Cna Genova e giunto alla sua seconda edizione. Nella piazza delle Feste del Porto Antico, da domani a domenica 23 settembre tre giorni con al centro l’enogastronomia tradizionale ligure e le imprese del territorio.

“Vogliamo che questa edizione di Cucina Liguria oltre a promuovere le eccellenze della filiera gastronomica tradizionale del nostro territorio, sia l’occasione per dare un segnale di solidarietà alle persone più deboli tra quelle colpite dalla tragedia di ponte Morandi – ha dichiarato Paola Noli, presidente di Cna Genova -. Chi verrà a trovarci da domani a domenica troverà eventi, prodotti di eccellenza e una buona occasione per sostenere Genova in un momento così difficile”.

Cucina Liguria in piazza delle Feste, al Porto Antico, avrà spazi espositivi per i prodotti delle aziende partecipanti e un palco dove durante i tre giorni di manifestazione si susseguiranno attività, spettacoli, show cooking e momenti di approfondimento e di intrattenimento. “Se l’anno scorso il tema sono state le ricette classiche della cucina ligure – ha spiegato Marina Peirano, madrina dell’evento e vice presidente dell’Unione alimentare di Cna Genova -. Quest’anno abbiamo scelto come tema lo stoccafisso, ingrediente che viene da lontano e che da sempre troviamo sulle tavole della Liguria”.

Nell’edizione 2017, la prima di Cucina Liguria, sono stati oltre 15 mila i visitatori tra genovesi e turisti che hanno curiosato e partecipato all’evento. Un numero che quest’anno si punta ad aumentare anche grazie all’inserimento di Cucina Liguria all’interno delle manifestazioni del circuito Genova in Blu, in occasione del 58° Salone Nautico.