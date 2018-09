Frontale con un autocarro in via Siffredi: muore un ragazzo di 25 anni

Genova. Incidente mortale nella notte in via Siffredi a Sestri ponente. Per cause in via di accertamento una moto guidata da un ragazzo di 25 anni si è scontrata frontalmente con un autocarro.

Per il giovane non c’è stato nulla da fare. E’ accaduto poco prima delle 4 di questa mattina.

Sul posto la sezione infortunistica della polizia locale per i rilievi.

Secondo una prima ricostruzione il centauro morto la scorsa notte in via Siffredi, Alex D’Errico, avrebbe invaso la corsia del furgone contromano.

Il conducente del mezzo pesante non è riuscito a evitare l’impatto. Il pubblico ministero Fabrizio Givri nelle prossime ore darà l’incarico per l’autopsia e per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.