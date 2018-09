Fondi Lega, lunedì il punto tra magistrati e guardia di finanza per far ripartire i sequestri

Genova. Ripartiranno la prossima settimana i sequestri ai conti del Carroccio dopo il pronunciamento del Riesame che ha dato il via libera ai sequestri dei soldi presenti e futuri nelle casse della Lega.

Lunedì pubblici ministeri e guardia di finanza si vedranno per fare il punto della situazione e organizzare il da farsi, per individuare cioè una sorta di ‘griglia’ di ricerca che, secondo quanto appreso, non escluderà alcuna meta, Paesi esteri inclusi.

La decisione del Riesame consente agli inquirenti di bloccare tutte le somme presenti e future, sia sui conti correnti o depositi bancari o fondi intestati o riferibili alla Lega. La cifra a cui la procura vuole arrivare è quella di 49 milioni di euro, che viene considerata provento della presunta truffa ai danni dello Stato per i rimborsi elettorali non dovuti dal 2008 al 2010. Al momento ne sono stati sequestrati circa tre. Intanto la Lega sta preparando il ricorso in Cassazione, ma questo non bloccherà il sequestro.

Intanto il 18 settembre riprenderà il processo d’appello contro Bossi e Belsito. Il pg ha chiesto la confisca delle somme in caso di condanna in secondo grado. In questo modo il sequestro diventerebbe definitivo