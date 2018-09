Fondi Lega, chiesta in appello la conferma a 4 anni e 10 mesi per Belsito

Genova. Il sostituto procuratore generale Enrico Zucca ha chiesto, nella requisitoria di questa mattina, la conferma della condanna in primo grado a 4 anni e 10 mesi per l’ex tesoriere della Lega, Francesco Belsito nell’ambito del processo d’appello per truffa allo Stato.

Lo scorso luglio il pg aveva chiesto la condanna a 1 anno e 10 mesi per Umberto Bossi, 2 anni per i revisori Diego Sanavio e Antonio Turci e un anno e 3 mesi per Stefano Aldovisi.

Belsito deve rispondere di truffa e appropriazione indebita. Secondo il sostituto procuratore generale, “il partito non può essere schermo per atti illeciti” e “tutte le operazioni erano deliberate dai vertici della Lega”.