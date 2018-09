Fiera di Marsiglia, la delegazione genovese per rilanciare turismo e commercio

Genova. Oggi, giovedì 27 settembre, l’assessore al Commercio e al Turismo Paola Bordilli e l’assessore regionale al Turismo Giovanni Berrino, partecipano alla Fiera Internazionale di Marsiglia, manifestazione di riferimento per tutti gli artigiani francesi e italiani che rappresentano un’importante presenza di carattere internazionale occupando un intero padiglione.

Dal punto di vista della domanda turistica e delle presenze quello francese rappresenta un importante mercato per Genova e per tutta la Liguria. Nel 2017 sono stati oltre 125mila i visitatori transalpini e nei primi sei mesi del 2018 circa 55mila, con un trend in crescita di oltre 9mila presenze nello stesso periodo dello scorso anno.

Genova e Marsiglia sono legate naturalmente e storicamente, e sin dal 1958 i loro Comuni hanno stretto un gemellaggio rafforzatosi nel corso del tempo. Numerose, negli ultimi anni, sono state le iniziative di partenariato fra la Camera di Commercio di Genova, quella di Marsiglia e quella italiana per la Francia a Marsiglia.

«La Fiera di Marsiglia è una vetrina di prestigio – dichiara l’assessore Paola Bordilli -. Siamo a proporre soprattutto i nuovi prodotti turistici sviluppati quest’anno: visite outdoor e nuovi itinerari in aree della città ancora poco conosciute ai turisti che valorizzano la zona di Castelletto così come l’intera città da Pegli a Nervi. Parleremo poi degli itinerari dedicati al nostro centro storico, ai Palazzi dei Rolli Patrimonio dell’Umanità Unesco, all’Acquedotto Storico e alle antiche fortificazioni immerse nel verde a pochi minuti dal centro città che offrono viste e scorci mozzafiato. Metteremo in rilievo anche le novità offerte dalla tecnologia come i percorsi di realtà virtuale aumentata che trasformano la visita in un’esperienza immersiva e altamente suggestiva. La nostra città ha un’offerta di prodotti e servizi turistici sempre più ricca e strutturata. Siamo ormai in grado di offrire un ricco ventaglio di proposte, di soluzioni di visita e prodotti turistici versatili e variegati per soddisfare tutte le esigenze e le richieste dei turisti. Genova è da tanti anni che piace ai turisti francesi, oggi offre sempre più opportunità per viverla appieno, è pienamente fruibile e facilmente raggiungibile, è una città accogliente e meravigliosa».