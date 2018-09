Fiamme a Rossiglione, a fuoco Cava Garin

Rossiglione. Paura, nella notte, a Rossiglione, per un incendio che si è sviluppato, poco dopo le 21, Cava Garin, una struttura abbandonata nell’area sopra la stazione del comune della Valle Stura.

In fiamme, per cause ancora da precisare, una costruzione, abbandonata da tempo, che veniva utilizzata anche come ricovero di fortuna per le persone senza fissa dimora.

Sul posto sono intervenire quattro squadre dei vigili del fuoco di Genova che, con la collaborazione di due squadre della stazione di Ovada hanno avuto ragione delle fiamme.

L’intervento, che è durato oltre 4 ore, è stato molto impegnativo anche perché l’edificio interessato dal rogo si trova in una zona impervia del paese e i locali interni erano pieni di masserizie.